Паромную переправу через реку Тобол закрыли в Тюменской области из-за паводка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Паромная переправа через реку Тобол закрыта в Ярковском муниципальном округе Тюменской области из-за паводка, сообщает в среду главное областное управление строительства.

"Река Тобол вышла из берегов и отрезала дорогу, ведущую к переправе", - говорится в сообщении.

Местным жителям предлагают воспользоваться объездными дорогами Ялуторовск-Ярково или Тюмень - Ханты-Мансийск.

После снижения уровня воды в реке движение барж будет восстановлено.

Между тем, по данным официального регионального геопортала, сейчас в регионе из-за поводка перекрыто еще 10 участков автодорог.

Летний паводок вызвали обильные осадки в Свердловской и Тюменской областях.