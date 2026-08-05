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На Соловках построят музей с фондохранилищем и реставрационными мастерскими

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство нового музея на Соловках, сообщает пресс-служба ведомства.

"На территории поселка Соловецкий в Архангельской области возводят одноэтажное здание высотой 5 м и общей площадью около 3 848 кв. м. Здесь будет размещаться экспозиционно-административный комплекс Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника", - говорится в сообщении.

Экспертиза проводилась повторно, рассматривались корректировки в проектной документации: объемно-планировочные и конструктивные решения, внутренние отделочные материалы, отделка фасадов и состав кровли, а также решения по оборудованию и сетям инженерно-технического обеспечения.

Здание будет состоять из двух блоков: в первом обустроят пространство для посетителей, во втором - административные помещения.

В музее будут залы стационарной экспозиции, а также универсальный зал для культурно-образовательных мероприятий на 140 мест. Общая площадь выставочного пространства - почти 1000 кв. м, расчетная посещаемость - 200 человек в день.

Кроме того, в здании разместят закрытое фондохранилище, мастерские реставрации и консервации, а также служебные, административно-бытовые и вспомогательные помещения.

Соловецкий архипелаг - самый большой в Белом море, состоит из шести крупных и около сотни мелких островов. На Большом Соловецком острове находится знаменитый Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Историко-культурный комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2029 году в России будут отмечать 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловках. В рамках подготовки к празднованию на архипелаге реализуется ряд проектов по модернизации инженерной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, а также сохранению культурного и природного наследия региона.

ЮНЕСКО Соловки Главгосэкспертиза Белое море Большой Соловецкий остров Архангельская область
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