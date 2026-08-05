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Житель Петербурга осужден за убийства, совершенные в 1990-х

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге осужден в убийствах 30-летней давности. Фигурант, имя которого не называется, приговорен к 15 лет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СК РФ.

Как установлено, осужденный и его соучастник, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входили в организованную преступную группу. В 1994 году подельники за деньги расстреляли мужчину у дома в Ломоносове и ранили его водителя. В январе 1995-го в Ленинградской области от их рук погибли еще два человека.

Убийства были совершены с целью передела сфер криминального влияния и сокрытия других преступлений, уточнили в СКР.

Следователи и оперативники заново изучили старые улики и восстановили ход событий, благодаря чему обвиняемого удалось задержать в 2024 году. Он полностью признал вину, отметили в ведомстве.

СКР Петербург Ленинградская область
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