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Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибудет в Чолпон-Ату, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

В Киргизии российский премьер пробудет два дня, в четверг состоится заседание в узком составе, а в пятницу - в расширенном, в котором также примут участие государства-наблюдатели при ЕАЭС.

Главы правительств государств Евразийского экономического союза - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии - в ходе заседаний обсудят актуальные задачи углубления интеграции.

"Особое внимание будет уделено совершенствованию кооперации в области таможенного регулирования и администрирования, развитию электронной торговли, обеспечению продовольственной безопасности, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, формированию общего финансового рынка", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Участники встречи также обсудят тенденции развития общего аграрного рынка и направления для дальнейшего взаимодействия по обеспечению продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС.

Особое внимание, сообщили в правительстве, предполагается уделить регулированию климатической повестки.

"Главы правительств планируют рассмотреть вопрос цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, в том числе в рамках развития сотрудничества в транспортной сфере с Китаем", - отметили в аппарате кабинета министров.

По итогам межправсовета запланировано подписание соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС, соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов, а также соглашения о взаимном признании документов об учёных званиях в государствах-членах ЕАЭС.

Предстоящее заседание межправительственного совета станет 47-м по счёту с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и вторым в текущем году.

Предыдущее заседание состоялось 26-27 марта 2026 года в казахстанском Шымкенте, в текущем году в органах союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Республика Казахстан.

Михаил Мишустин РФ ЕАЭС Киргизия
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