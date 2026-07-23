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Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки БПЛА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об ограничении движения по Московскому проспекту в Ярославле в связи с атакой БПЛА.

"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал он в мессенджере.

Он призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать другой маршрут.

За полчаса до этого из соображений безопасности ограничил работу аэропорт Ярославля "Туношна".

Михаил Евраев Ярославль Москва Московский проспект Ярославская область
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