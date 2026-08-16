Почти 30 дронов сбили минувшей ночью над Тульской областью

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Над Тульской областью в ночь на воскресенье уничтожено 29 украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось о ликвидации минувшей ночью более 150 БПЛА и ракет в Ростовской области, в результате атаки три человека погибли, один пострадал. В Орловской областью за ночь было сбито 16 беспилотников.