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Почти 30 дронов сбили минувшей ночью над Тульской областью

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Над Тульской областью в ночь на воскресенье уничтожено 29 украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось о ликвидации минувшей ночью более 150 БПЛА и ракет в Ростовской области, в результате атаки три человека погибли, один пострадал. В Орловской областью за ночь было сбито 16 беспилотников.

Тульская область БПЛА
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