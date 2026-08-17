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В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Саратовской области с плотины в пруд съехала легковая машина, погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщила областная прокуратура.

Это произошло утром 17 августа в селе Полоцкое Самойловского района.

"При движении по плотине автомобиль ВАЗ-2112 съехал в пруд. В салоне находились пять человек. В результате погибли четыре человека, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку.

Саратовская область
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