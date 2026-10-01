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Минобрнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы

Вместо 83 таких олимпиад стало 60

Минобрнауки сократило список олимпиад, дающих право на приоритетное зачисление в вузы
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Приказом Минобрнауки более чем на четверть сокращен перечень олимпиад школьников, дававших их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, это поможет устранить перекос, возникший в ходе приемной кампании 2026 года между выпускниками с 300 баллами и победителями олимпиад, сообщила советник президента Елена Ямпольская.

"Вчера (в среду) Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2026-2027 учебный год", - сказала она.

Она отметила, что некоторые проблемы нынешней приемной кампании в вузы были связаны "с огромным количеством олимпиад и их победителей и призеров, которые вступали в конкуренцию с детьми, которые получили наивысшие баллы в ходе ЕГЭ".

Ямпольская напомнила, что уже высказывалась за то, чтобы "провести ревизию таких олимпиад и сократить этот список".

"Минобрнауки России так и поступило. В соответствии с вновь подписанным приказом количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, их 60. Это не может не радовать", - подчеркнула она.

По мнению Ямпольской, в дальнейшем "необходимо предусмотреть какой-то формат учета результатов этих олимпиад при поступлении".

"Может быть, это будет некое количество дополнительных баллов, чтобы все-таки данные мероприятия не подменяли собой сдачу ЕГЭ", - отметила Ямпольская.

В августе в соцсетях появилась информация, что выпускники с 300 баллами и выше в приемную кампанию 2026 года не проходят в вузы на бюджет из-за победителей олимпиад. Кроме того, некоторые вузы сообщали, что олимпиадники заняли все бюджетные места по итогам приоритетного этапа зачисления на ряд программ. Среди них - РУДН, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).

Елена Ямпольская ЕГЭ Минобрнауки Минюст РАНХиГС РУДН
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