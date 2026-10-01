Минпросвещения РФ к 1 сентября 2027 года создаст перечень игрушек для детсадов

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Перечень средств обучения и воспитания для системы дошкольного образования, в том числе игр и игрушек, появится в России к началу 2027/28 учебного года, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы опираемся на запросы самих воспитателей - именно они обозначили потребность в таком перечне. Сейчас ведется работа по актуализации стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), в него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов - в том числе игр и игрушек", - сказал Кравцов журналистам в четверг.

По его словам, в рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек, представители профильных ведомств.

"Мы рассчитываем, что к началу следующего учебного года такой перечень будет доступен для каждого детского сада", - отметил министр.

Он добавил, что следующим этапом станет обновление федеральной программы дошкольного образования.

"Совместно с профильными специалистами, лучшими воспитателями страны мы сформируем для детских садов обязательные перечни музыкальных, художественных, анимационных произведений, произведений изобразительного искусства, соответствующих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - пояснил глава Минпросвещения РФ.

1 сентября в России в дошкольных образовательных организациях стартовали сразу два проекта воспитательной направленности - "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", нацеленные на приобщение детей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям и разработанные в помощь педагогам и родителям дошкольников.