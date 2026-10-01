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Вакцина от аллергии "Аллергарда" появится в гражданским обороте в октябре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и от сопутствующей перекрестной пищевой аллергии "Аллергарда" выйдет в гражданский оборот в октябре, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она рассказала, что у 25% пациентов в рамках клинических исследований не было аллергии, а у тех, у кого аллергические реакции возникали, они были в 6 раз менее выраженными, чем обычно или чем в контрольной группе.

"Мы планируем уже перед следующим сезоном пыления, то есть начиная с конца октября текущего года, привить несколько десятков тысяч пациентов, до 60 тысяч", - сказала Скворцова в эфире "Первого канала".

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы и от сопутствующей перекрестной пищевой аллергии (к таким проявлениям относятся реакции на косточковые фрукты, а также на соевые и арахис).

Глава агентства ранее сообщила, что в 2026 году "Аллергарда" продемонстрировала снижение проявления аллергии в 7 раз. У 100% пациентов зафиксирован значительный рост уровня защитных антител, что подтвердило точный механизм действия вакцины. Также сокращен курс лечения до 5 подкожных инъекций вместо стандартных 30 при традиционной аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный: серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано. Препарат должен применяться только по назначению врача и вводиться в медицинской организации под наблюдением специалиста. На сегодняшний день "Аллергарда" предназначена для пациентов старше 18 лет, уточнили в пресс-службе ФМБА.

ФМБА Вероника Скворцова Минздрав Аллергарда
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Вакцина от аллергии "Аллергарда" появится в гражданским обороте в октябре

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