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В ЯНАО за выходные возникли 33 новых лесных пожара

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе за выходные площадь природных пожаров увеличилась почти до 100 тысяч га, сообщил департамент гражданской защиты региона.

"По состоянию на 08:30 17 августа в округе действуют 77 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 97346,5 гектаров. (...) За прошедшие сутки ликвидировано четыре природных пожара на площади 2048 гектаров", - говорится в сообщении.

Пожары тушат 1018 человек и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами.

На утро пятницы в регионе действовали 44 природных пожара в Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах на площади 66 985,8 га.

ЯНАО Ямал
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