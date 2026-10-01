В Совбезе РФ допустили появление американских ЧВК в Армении при реализации "Маршрута Трампа"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - При реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) в Армении могут разместиться американские частные военные компании (ЧВК) и разведывательная инфраструктура, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в четверг.

"Следует иметь в виду, что "на откуп" учреждаемой американо-армянской компании будет отдано обеспечение безопасности на всем протяжении дороги, тогда как армянская сторона будет осуществлять пограничный и таможенный контроль", - сказал Шевцов, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"На деле это может означать "заход" на территорию Армении американских ЧВК и появление в этой стране, буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном, американской разведывательной, а возможно, и иной инфраструктуры", - заявил он.

По словам замсекретаря, это ставит под вопрос безопасность всего маршрута и перевозок по нему.

"Все споры, касающиеся осуществления соглашения по "Маршруту Трампа", решаются в соответствии с законодательством США и штата Нью-Йорк, а компании-подрядчику передаются исключительные права на использование земли", - отметил Шевцов.

По его словам, это подразумевает, что американцы смогут "фильтровать" грузы, проходящие по контролируемому ими участку маршрута.

"Соответственно, с учетом условий соглашения и нынешней политики США, включая их недавние попытки "закрыть" Ормузский пролив, надежность будущего транспортного коридора выглядит весьма сомнительной", - сказал Шевцов.

Проект "Маршрут Трампа" предполагает строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. Он свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом – Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее – с Турцией.