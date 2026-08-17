В Якутии действуют 52 лесных пожара

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Якутии тушат восемь крупных лесных пожаров на общей площади 127 926 га , сообщает пресс-служба правительства региона.

"Борьбу с огнем ведут на территориях Верхневилюйского, Кобяйского, Нюрбинского и Мирнинского районов. Всего к тушению лесных пожаров привлечены 469 человек и 34 единицы техники. Сегодня планируется нарастить группировку сил и средств в Кобяйском районе", - говорится в сообщении.

Всего 17 августа на территории республики действуют 52 лесных пожара. В Вилюйской группе районов может отмечаться задымленность.

16 августа крупный лесной пожар потушили в Колымском лесничестве в Среднеколымском районе Якутии. Возгорание действовало с 24 июля, причина - сухие грозы. Площадь, пройденная огнем, составила 68 120 га.

С 10 июля на территории республики продолжает действовать режим ЧС регионального характера. Режим ЧС муниципального характера был введен на территориях Мирнинского, Оленёкского, Нюрбинского и Среднеколымского районов.