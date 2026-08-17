Минобороны заявило об ударах по логистическому центру в Одессе

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по логистическому центру "Новая Почта" в Одессе, складу беспилотников в Дмитровке Днепропетровской области и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Доброполье ДНР, сообщило Минобороны.

"Удары наносились беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 Сикер". Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей", - заявили в министерстве.

Ведомство распространило кадры ударов.