Минобороны РФ сообщило о поражении причального терминала порта Измаил

Также поражены резервуары с топливом в порту Одессы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские военные ночью нанесли удары по украинским портам Измаил и Одесса.

"Ночью 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса - патрульный катер типа "Тарантул", обеспечивавший безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки, а также резервуары с топливом",- говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в порту Измаил поражен причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.