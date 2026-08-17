Депутаты проинформировали МИД о возможных провокациях в дни выборов у посольств

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в МИД России материалы о планируемых на выборах в Госдуму провокациях у российских посольств, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"20 сентября у российских посольств представители экстремистских организаций и иностранные агенты готовятся проводить фейковые экзитполы", - написал он в мессенджере.

По его словам, "цель данных манипуляций - на основании заведомо ангажированных результатов "социологических" опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания". Пискарев сообщил, что "в настоящее время проводится набор волонтеров - рядовых исполнителей планируемых экзитполов из числа релокантов, в том числе имеющих опыт соцопросов и агитации".

"Учитывая, что организаторы этих акций ранее были причастны к склонению, вербовке и вовлечению лиц в массовые беспорядки, нельзя исключать подготовку иных провокаций в ходе голосования на зарубежных избирательных участках", - добавил председатель комиссии.

Соответствующие материалы комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в МИД России, отметил Пискарев.