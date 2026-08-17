ВСУ за сутки 152 раза атаковали Белгородскую область

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 152 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки, есть погибшие и раненые.

"За минувшие сутки ВСУ 152 раза атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня, а также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в понедельник.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями сбиты и подавлены 125 беспилотников. Ударам подверглись 13 муниципалитетов.

"В результате (...) ударов (...) в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей. Также в больнице скончался мужчина, получивший тяжёлые ранения при атаке БПЛА в Шебекино 9 августа", - проинформировал глава региона.

По его данным, в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 23 мирных жителя, в том числе два ребенка. Десять из них находятся на стационарном лечении.

Согласно информации оперативного штаба Белгородской области, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 83 населенных пунктах региона.

Повреждены 45 частных жилых домов, один из которых уничтожен огнем, и один многоквартирный; 43 легковых и грузовых автомобиля, четыре из которых сгорели, а также мотоцикл; четыре предприятия, четыре социальных объекта, шесть коммерческих объектов, один из которых сгорел, четыре объекта инфраструктуры, три ЛЭП, газовая труба, три гаража, хозпостройки, говорится в сообщении.