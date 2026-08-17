ФСБ сообщила о задержании крымчанина за передачу СБУ данных о военных объектах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жителя Севастополя, который передавал Службе безопасности Украины информацию о военных объектах в Крыму.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене", - объявил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, 54-летний житель Севастополя был завербован СБУ, и по заданию куратора собирал и передавал сведения об объектах Минобороны России в регионе.

Кроме того, ему были даны задания по "подъему и перезакладке тайников, содержащих компоненты взрывных устройств".

"В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя сотрудниками ФСБ России обнаружены взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 гр. и электродетонатор военного назначения", - информирует ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Суд заключил его под стражу.

"По совокупности указанных статей задержанному грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", - добавили в ФСБ.