СКР квалифицировал как теракт ракетный удар по Колоскову в Белгородской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - По факту ракетного удара по селу Колосково Валуйского округа Белгородской области и гибели шести человек Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте (статья 205 УК).

По данным СКР, в селе погибли шесть человек и ранены четверо, в том числе 14-летний подросток.

"На месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего", - сообщила представитель СК Светлана Петренко.