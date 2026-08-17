В Тюменском муниципальном округе начали собирать погибшую рыбу

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Тюменском муниципальном округе начали собирать рыбу, погибшую в летний паводок, сообщила в мессенджере глава округа Ольга Зимина.

"Готовы утилизировать рыбу: принято 10 заявок, одна отработана - 32 кг рыбы вывезено и утилизировано, 2 заявки не подтвердились (рыба в указанных местах отсутствует), 7 остаются в работе, будут выполнены после схода воды с участков", - написала она.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что утилизацию погибшей рыбы проведут во всех муниципалитетах региона, где возникнет необходимость.

Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщал, что в Тюмени собрали уже более четырех тонн погибшей рыбы.

В июле резко ухудшилось качество речной воды в реке Тура в Тюмени, случился замор рыбы, в городе распространился неприятный запах.