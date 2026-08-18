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В Мурманской области запланировали учения с беспилотниками

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Мончегорске 18 и 19 августа пройдут плановые тренировочные учения с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперативный штаб Мурманской области.

"Их проводят уполномоченные службы Мурманской области в рамках регулярной подготовки к защите территории", - говорится в сообщении.

Местных жителей предупредили, что они могут заметить в это время в небе над городом пролеты БПЛА и услышать характерные для учений звуки - выстрелы, взрывы, сирены.

"Это плановое, заранее подготовленное мероприятие. Ничего экстренного не происходит, идет обычная тренировка, которая делает нашу защиту надежнее", - подчеркивает оперштаб.

В июле губернатор Андрей Чибис ввел в области запрет на публикацию данных о последствиях атак беспилотников в регионе. Ограничения распространяются том числе, на средства массовой информации, соцсети и мессенджеры.

Запрет касается также информации о работе средств и систем противодействия БПЛА, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местах расположения и временной дислокации объектов Вооруженных сил России, правоохранительных органов, их инфраструктуры. Одновременно с этим запрещена публикация о системах охраны критически важных объектов, к которым отнесены объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, портовых зон. При этом официальное опубликование органами власти по-прежнему разрешено.

Мончегорск Андрей Чибис Мурманская область
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