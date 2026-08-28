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В Тобольске 1 сентября и в дни выборов запретили запускать БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Администрация Тобольска введет временный запрет полетов БПЛА в городе из-за массовых мероприятий в сентябре.

"В связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан на территории города вводятся временные ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов. Полеты БПЛА (будут) запрещены: 1, 18, 19 и 20 сентября", -сообщила мэрия.

Горожан попросили "с пониманием отнестись к ограничениям и не нарушать установленные правила".

Тобольск БПЛА
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