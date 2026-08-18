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Нумерация партий в федеральном бюллетене не поменяется после удаления информации о "Яблоке"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ исключил строку с информацией про партию "Яблоко" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму, нумерация остальных партий останется прежней, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

"В текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу должно быть внесено изменение. Строка под номером 2 исключается, нумерация иных строк текста избирательного бюллетеня остается неизменной, так как, согласно ч.5 ст.79 ФЗ номера, полученные в результате жеребьевки, сохраняются за политическими партиями до окончания избирательной кампании", - сказала Бударина во вторник на заседании ЦИК.

Как уточнила секретарь ЦИК, в избирательном бюллетене после строки с номером 1 будет следовать строка с номером 3. "Такое изменение касается всех 226 видов избирательных бюллетеней для голосования по федеральному округу", - сказала Бударина.

Таким образом, согласно представленным на заседании материалам, в избирательном бюллетене после партии "Единая Россия" (строка номер 1) будет находиться партия "ЛДПР" (строка номер 3).

Бударина напомнила, что 10 августа ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Верховный суд РФ 10 августа удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму по иску партии "Родина". 17 августа суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". Таким образом решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу.

Партия "Яблоко" продолжит обжаловать решение об отмене регистрации списка кандидатов от партии в Госдуму в президиуме Верховного суда, сообщил ранее адвокат Гаджи Алиев.

ЦИК РФ Госдума Яблоко
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