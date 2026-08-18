В Екатеринбурге частично восстановили горячее водоснабжение после массового отключения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге после массового отключения ранее в августе восстановили горячее водоснабжение ряда домов, полностью планируется восстановить его до 20 августа, сообщили в пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс".

"Начали подавать горячую воду в часть домов Юго-запада, Вторчермета и центральной части города. К вечеру сегодняшнего дня планируется возобновить ГВС в микрорайоне Сортировка, части домов ВИЗа и центральных районов", - сказал собеседник агентства.

Далее поэтапно горячее водоснабжение будет восстановлено в Кировском и Орджоникидзевском районах.

На данный момент екатеринбургский "Водоканал" наращивает объемы поставок воды на теплоисточники для нагрева и подачи в тепловые сети. Энергетики завершили подготовку сетей к подаче горячей воды: восстановили циркуляцию, промыли теплосети, получили анализы проб.

Горячей воды не было несколько дней более чем в 50% жилого фонда Екатеринбурга.

Проблемы с водоснабжением в нескольких районах города начались 7 августа. В связи с ухудшением качества исходной воды в источниках питьевого снабжения "Водоканал" был вынужден увеличить дозы реагентов, что привело к отказу фильтров на Западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии. 10 августа "Водоканал" завершил аварийно-восстановительные работы и возобновил в полном объеме подачу холодной воды.