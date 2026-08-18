Поиск

В Екатеринбурге частично восстановили горячее водоснабжение после массового отключения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге после массового отключения ранее в августе восстановили горячее водоснабжение ряда домов, полностью планируется восстановить его до 20 августа, сообщили в пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс".

"Начали подавать горячую воду в часть домов Юго-запада, Вторчермета и центральной части города. К вечеру сегодняшнего дня планируется возобновить ГВС в микрорайоне Сортировка, части домов ВИЗа и центральных районов", - сказал собеседник агентства.

Далее поэтапно горячее водоснабжение будет восстановлено в Кировском и Орджоникидзевском районах.

На данный момент екатеринбургский "Водоканал" наращивает объемы поставок воды на теплоисточники для нагрева и подачи в тепловые сети. Энергетики завершили подготовку сетей к подаче горячей воды: восстановили циркуляцию, промыли теплосети, получили анализы проб.

Горячей воды не было несколько дней более чем в 50% жилого фонда Екатеринбурга.

Проблемы с водоснабжением в нескольких районах города начались 7 августа. В связи с ухудшением качества исходной воды в источниках питьевого снабжения "Водоканал" был вынужден увеличить дозы реагентов, что привело к отказу фильтров на Западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии. 10 августа "Водоканал" завершил аварийно-восстановительные работы и возобновил в полном объеме подачу холодной воды.

Екатеринбург Водоканал Т Плюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Петербургская биржа" запустила торги бензинами пониженных стандартов

Российский несырьевой неэнергетический экспорт за I полугодие вырос на 6,7%

В каждом приграничном округе Белгородчины появятся подразделения самообороны

ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

 ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

Губернатор Авдеев сообщил о повреждении домов в двух округах Владимирской области

Спасатели эвакуировали всех альпинистов, не выходивших на связь при восхождении на Эльбрус

 Спасатели эвакуировали всех альпинистов, не выходивших на связь при восхождении на Эльбрус

Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения при атаке дронов

 Логистический комплекс Wildberries получил незначительные повреждения при атаке дронов

Губернатор Подмосковья сообщил о поражении более 150 беспилотников над регионом

До 63 выросло количество сбитых на подлете к Москве БПЛА

На подлете к Москве сбито 23 дрона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11233 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3525 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов