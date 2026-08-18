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"Туполев" получил объединенный сертификат типа на самолеты Ту-204/214

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - АО "Туполев" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха") получило объединенный сертификат типа на самолеты семейства Ту-204/214 всех модификаций.

Как сообщила пресс-служба ОАК, документ переиздан Росавиацией и объединяет четыре ранее действовавших сертификата типа на воздушные суда.

"Объединенный сертификат типа позволит оптимизировать расходы на эксплуатацию самолетов, повысить качество подготовки летного и кабинного экипажа, а также наземного обслуживающего персонала. Документ также поможет усовершенствовать техническое обслуживание воздушных судов, потому что запасные части, инструменты и процедуры техобслуживания становятся общими для всех моделей семейства и ремонта для перевозчиков", - отмечают в ОАК.

Объединенный сертификат также дает возможность специалистам "Туполева" как разработчику внедрять идентичные материалы и элементы конструкции, сертифицированные в рамках одной модификации, на других самолетах семейства Ту-204/214.

ОАК подчеркивает, что получение единого сертификата направлено на повышение эффективности эксплуатации парка этих воздушных судов и снижение затрат авиакомпаний.

Туполев ОАК Ростех Ту-204
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