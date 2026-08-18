Военные сообщили о переходе под российский контроль Красноподолья и Ореховатки в ДНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села - Красноподолье и Ореховатка, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, войска "Южной" группировки в результате решительных действий взяли под контроль Ореховатку в ДНР.

В сообщении отмечается, что подразделения "Южной" группировки в ходе взятия под контроль Ореховатки совместными усилиями расчётов беспилотных систем и артиллерийских подразделений провели тщательную разведку и нанесли огневое поражение по позициям противника.

"Точными ударами БПЛА также было пресечено снабжение вражеского гарнизона, что способствовало успешному продвижению штурмовиков. Проявляя мужество и героизм военнослужащие штурмовых отрядов смогли полностью разрушить оборону противника и овладеть населённым пунктом", - информирует Минобороны.

За сутки "Южной" группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Никоноровка, Николаевка, Славянск, краматорск, Черкасское, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка (ДНР).

На этом участке противник потерял за сутки до 260 военнослужащих, бронетранспортер Spartan, бронетранспортер М113, девять боевых бронированных машин и два бронеавтомобиля Senator. Уничтожены 23 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, сказано в сообщении министерства обороны РФ.