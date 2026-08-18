Поиск

Военные сообщили о переходе под российский контроль Красноподолья и Ореховатки в ДНР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села - Красноподолье и Ореховатка, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, войска "Южной" группировки в результате решительных действий взяли под контроль Ореховатку в ДНР.

В сообщении отмечается, что подразделения "Южной" группировки в ходе взятия под контроль Ореховатки совместными усилиями расчётов беспилотных систем и артиллерийских подразделений провели тщательную разведку и нанесли огневое поражение по позициям противника.

"Точными ударами БПЛА также было пресечено снабжение вражеского гарнизона, что способствовало успешному продвижению штурмовиков. Проявляя мужество и героизм военнослужащие штурмовых отрядов смогли полностью разрушить оборону противника и овладеть населённым пунктом", - информирует Минобороны.

За сутки "Южной" группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Никоноровка, Николаевка, Славянск, краматорск, Черкасское, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка (ДНР).

На этом участке противник потерял за сутки до 260 военнослужащих, бронетранспортер Spartan, бронетранспортер М113, девять боевых бронированных машин и два бронеавтомобиля Senator. Уничтожены 23 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, сказано в сообщении министерства обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5-10%

 Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5-10%

Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

 Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

Турбизнес отмечает рост продаж туров в ОАЭ, но только на ближайшие недели

 Турбизнес отмечает рост продаж туров в ОАЭ, но только на ближайшие недели

"Петербургская биржа" запустила торги бензинами пониженных стандартов

 "Петербургская биржа" запустила торги бензинами пониженных стандартов

Российский несырьевой неэнергетический экспорт за I полугодие вырос на 6,7%

В каждом приграничном округе Белгородчины появятся подразделения самообороны

ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

 ЦИК РФ принял решение удалить информацию о "Яблоке" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

Губернатор Авдеев сообщил о повреждении домов в двух округах Владимирской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11241 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3526 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов