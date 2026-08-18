Россия и Китай работают над созданием дронопорта в Приамурье

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Амурская область при содействии Минтрансов России и КНР, а также Росавиации работает над созданием грузового хаба БПЛА и автомобильных беспилотных грузоперевозок по мосту через Амур, сообщил в Мах губернатор Василий Орлов.

"По проекту дронопорта проделана большая работа. Уже подписан меморандум о взаимопонимании между Минтрансом России и Минтрансом КНР по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств. Благодарю коллег из Росавиации, Минтранса России за помощь в подготовке проекта", - написал он.

Хаб предполагает перемещение малогабаритных грузов, а большие грузы будут перевозить беспилотные автомобили. Российская и китайская стороны определяются с типами беспилотных авиасистем (БАС). Потенциальный оператор дронопорта - компания "Аврора-БАС" (дочерняя структура авиакомпании "Аврора", специализирующаяся на беспилотной авиации).

"В перспективе эксперимент с использованием беспилотных систем открывает возможности создания нового логистического коридора между странами", - полагает Орлов.

Опыт применение БПЛА в регионе, а также планы по развитию беспилотных грузоперевозок между Россией и Китаем амурская делегация во главе с главой региона представила на форуме "Ростки" в Казани, сообщило областное правительство.

Зампред правительства области Павел Пузанов отметил активное использование беспилотников и в традиционных сферах. Их применяют в обеспечении безопасности объектов региона, мониторинге строительства объектов и содержания дорог, в сельском хозяйстве.

"Для решения задачи по расширению области применения БАС в сельском хозяйстве в прошлом году на базе Дальневосточного аграрного университета (ДальГАУ) создан научный центр по развитию беспилотных систем", - сказал Пузанов.

В апреле ДальГАУ совместно с Хэйлунцзянским профессионально-техническим сельхозинститутом запустили российско-китайскую мастерскую агродронов для подготовки специалистов и внедрения технологий в сферу АПК.