Минобороны РФ сообщило о поражении логистических центров, объектов энергетики и транспорта Украины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.

Удары также нанесены по цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.