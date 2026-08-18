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В Петербурге впервые оштрафовали за видео с последствиями атаки БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Петербурга оштрафовал местного жителя за публикацию видеоролика с последствиями атаки беспилотников, сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Мужчине назначен штраф в 4 тыс. рублей, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы судов, 24 июля житель города разместил в интернете видеоролик с последствиями прилета БПЛА, что запрещено постановлением губернатора.

Как отмечается, это первое в городе судебное решение за такое нарушение.

Петербург
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