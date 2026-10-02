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Жанна Немцова признана иноагентом

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранным агентом дочь Бориса Немцова Жанну.

Кроме того, в перечень иноагентов включены общественный деятель Рустам Хуажев и информационные ресурсы "Команда Навального" и "Реанимация".

Всем новым иноагентам Минюст вменил распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в создании и/или распространении контента иноагентов.

Немцова, кроме того, выступала против СВО, является основателем нежелательной для России организации и взаимодействует с иноагентами.

Хуажев участвовал в создании контента нежелательной для России организации, выступал против СВО, является участником нежелательной организации, сказано в пресс-релизе.

"Команда Навального", по данным Минюста, распространяла фейки об избирательной системе в России, выступала против СВО, а управляет ею из-за рубежа организация, включенная в России в список террористических. Владеет ресурсом иноагент.

"Реанимации" вменили также распространение фейков о российской избирательное системе и распространение контента нежелательных организаций.

Из реестра исключена АНО "Центр по работе с проблемой насилия" в связи с ликвидацией.

Борис Немцов Рустам Хуажев Минюст Жанна Немцова
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