Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 на учении поразили корабли условного противника

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали учебно-боевые задачи над нейтральными водами Каспийского моря в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2026", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России отработали учебно-боевые задачи по поиску и нанесению поражения отряду боевых кораблей условного противника над нейтральными водами Каспийского моря", - заявили в министерстве.

По его данным, продолжительность полета составила около 4 часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сообщили военные.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Минобороны.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 также нанесли бомбовый удар по условному противнику в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2026", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли массированный авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты условного противника на одном из полигонов в ходе проведения СКШУ "Центр-2026", - говорится в сообщении.

"Летчики дальней авиации разыграли эпизод нанесения авиационного удара по условному противнику с целью нарушения его системы управления и уничтожения критически важных объектов", - сообщили в министерстве.

По его данным, в ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар, прикрытие ударной группы обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31БМ.

Самолёты Су-34 Воздушно-космических сил России выполнили бомбометание на одном из полигонов в рамках "Центра-2026", сообщает министерство обороны РФ.

"Летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар и звеньев", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолетов Су-57.

Минобороны РФ сообщило, что "боевое применение осуществлялось с высот около 1000 метров".