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Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии
Президент РФ Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главной целью учений "Центр 2026" и "Взаимодействие 2026" является отработка навыков отражения внешней угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение "Центр 2026"", - заявил Путин в пятницу.

Эти учения сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие 2026", проводящимся в рамках ОДКБ, добавил он.

"В учениях "Центр 2026" задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на одиннадцати полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", - сказал Путин.

Президент РФ на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области наблюдает за стратегическими командно-штабными учениями "Центр-2026" и "Взаимодействие -2026" (ОДКБ).

Вместе с президентом РФ в пункте наблюдения присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, замминистра обороны Александр Санчик, главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров. А также генеральный секретарь ОДКБ Таалтбек Масадыков, начальник объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков, министр обороны республики Белоруссия Виктор Хренин, министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов, министр национальной обороны Конго Раймон -Зефирин Мбулу, министр обороны Южной Осетии Юрий Яровицкий.

Отвечая на вопрос, связано ли проведение стратегического учения с вызовами, которые возникают на границе страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, это плановое учение".

Владимир Путин
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