Путин назвал главной целью учений "Центр 2026" отработку навыков отражения внешней агрессии

Президент РФ Владимир Путин осматривает военную технику на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главной целью учений "Центр 2026" и "Взаимодействие 2026" является отработка навыков отражения внешней угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил проводится стратегическое командно-штабное учение "Центр 2026"", - заявил Путин в пятницу.

Эти учения сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие 2026", проводящимся в рамках ОДКБ, добавил он.

"В учениях "Центр 2026" задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на одиннадцати полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", - сказал Путин.

Президент РФ на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области наблюдает за стратегическими командно-штабными учениями "Центр-2026" и "Взаимодействие -2026" (ОДКБ).

Вместе с президентом РФ в пункте наблюдения присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, замминистра обороны Александр Санчик, главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров. А также генеральный секретарь ОДКБ Таалтбек Масадыков, начальник объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков, министр обороны республики Белоруссия Виктор Хренин, министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов, министр национальной обороны Конго Раймон -Зефирин Мбулу, министр обороны Южной Осетии Юрий Яровицкий.

Отвечая на вопрос, связано ли проведение стратегического учения с вызовами, которые возникают на границе страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, это плановое учение".