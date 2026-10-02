Путину на полигоне "Чебаркульский" показали беспилотники "Герань-4" и "Герань-5"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения полигона "Чебаркульский" в Челябинской области показали беспилотники "Герань-4" и "Герань-5", сообщив о том, что дальность их действия, скорость и боевая часть увеличены.

"Вашему вниманию представляю два типа реактивной "Герани": "Герань-4", "Герань-5". Благодаря реактивному двигателю нам удалось повысить скорость - 350 км/ч, 50 кг - боевая часть, и, соответственно, мы летаем 750-800 км", - рассказали президенту во время осмотра выставки образцов вооружений, военной и специальной техники.

Соответствующие кадры были опубликованы в канале Кремля в мессенджере Max.

Президенту сообщили, что сила реактивного дрона "Герань-5" - 200 кг. "Значит, мы увеличили до 450 км/ч, боевая часть - 90 кг. Можем летать до 900 км", - рассказали президенту.

Главе государства также продемонстрировали новейшие отечественные разработки в сфере ОПК, в частности, боевые безэкипажные машины, построенные на базе шасси танка Т-72 Б3М и имеющие два разных боевых модуля - типа танк и типа БМПТ (боевая машина поддержки танков).