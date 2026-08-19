В Уфе организовали пункт размещения для жильцов поврежденного дома

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Уфе организовали пункт временного размещения для жильцов дома, пострадавшего от атаки БПЛА, также сформирован оперштаб для помощи пострадавших, сообщила пресс-служба мэрии.

На место выехали заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов, председатель Госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов, и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

Министр природопользования республики Нияз Фазылов сообщил, что мобильная лаборатория провела анализ качества воздуха.

"Пробы исследовали на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. Параллельно в городе ведется мониторинг посредством автоматических станций контроля воздуха. Если в пробах найдут превышение допустимых норм, результаты сразу же направят в надзорные органы для принятия мер реагирования", - написал Фазылов.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщил, что БПЛА атаковали промпредприятия Уфы. Из шести были сбиты четыре. Один упал в промзоне, еще один попал в жилой дом в микрорайоне Затон. В здании повреждено остекление на верхних этажах, обломки и осколки упали на припаркованные машины.