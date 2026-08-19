Поиск

В российском МИД сообщили о стремлении настроить ХАМАС на компромиссы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Москва в своих контактах с ХАМАС настраивает группировку на проявление гибкости и готовность к компромиссам, заявил "Интерфаксу" директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Александр Кинщак.

"Мы традиционно поддерживаем контакты с широким спектром политических сил всего региона Ближнего Востока и Северной Африки. Регулярно общаемся как с руководством Исламского движения сопротивления (ХАМАС), так и с другими участниками палестино-израильского конфликта", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Стараемся настраивать представителей движения сопротивления на конструктивный лад, призываем демонстрировать гибкость и готовность к компромиссам", - подчеркнул Кинщак.

Так он, в частности, ответил на вопрос, сохраняет ли российская сторона контакты с ХАМАС и "Хезболлой", подталкивает ли их к окончанию конфронтации с Израилем.

Кинщак напомнил, что в начале июня замглавы МИД Георгий Борисенко провел развернутые консультации с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком.

"Считаем, что наличие подобных каналов связи критически важно и необходимо, когда речь идет о решении таких весьма значимых задач, как обеспечение режима прекращения огня, организация доставки и распределение гуманитарной помощи, проведение эвакуационных мероприятий", - отметил Кинщак.

Он подчеркнул: "Исходим из того, что координация с ХАМАС отвечает и интересам комплексного урегулирования палестинской проблемы. При обсуждении дальнейших мер, направленных на выход из кризиса и создание условий для запуска мирного процесса, мнение одной из наиболее влиятельных палестинских сил нельзя не учитывать".

ХАМАС МИД Израиль Хезболла Александр Кинщак Георгий Борисенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

 ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Беспилотники атаковали промпредприятия Уфы

Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе

 Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 25

Возобновили работу аэропорт Саратова и столичные Домодедово и Жуковский

Над Севастополем ликвидировано 13 БПЛА

Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Количество уничтоженных на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 21

Сбито 11 БПЛА, летевших в направлении Москвы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов