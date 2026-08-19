В российском МИД сообщили о стремлении настроить ХАМАС на компромиссы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Москва в своих контактах с ХАМАС настраивает группировку на проявление гибкости и готовность к компромиссам, заявил "Интерфаксу" директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Александр Кинщак.

"Мы традиционно поддерживаем контакты с широким спектром политических сил всего региона Ближнего Востока и Северной Африки. Регулярно общаемся как с руководством Исламского движения сопротивления (ХАМАС), так и с другими участниками палестино-израильского конфликта", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

"Стараемся настраивать представителей движения сопротивления на конструктивный лад, призываем демонстрировать гибкость и готовность к компромиссам", - подчеркнул Кинщак.

Так он, в частности, ответил на вопрос, сохраняет ли российская сторона контакты с ХАМАС и "Хезболлой", подталкивает ли их к окончанию конфронтации с Израилем.

Кинщак напомнил, что в начале июня замглавы МИД Георгий Борисенко провел развернутые консультации с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком.

"Считаем, что наличие подобных каналов связи критически важно и необходимо, когда речь идет о решении таких весьма значимых задач, как обеспечение режима прекращения огня, организация доставки и распределение гуманитарной помощи, проведение эвакуационных мероприятий", - отметил Кинщак.

Он подчеркнул: "Исходим из того, что координация с ХАМАС отвечает и интересам комплексного урегулирования палестинской проблемы. При обсуждении дальнейших мер, направленных на выход из кризиса и создание условий для запуска мирного процесса, мнение одной из наиболее влиятельных палестинских сил нельзя не учитывать".