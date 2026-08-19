В Республике Алтай в районе нападения медведя на туристку ввели режим повышенной готовности

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Турочакском районе Республики Алтай, где в результате нападения медведя погибла туристка, ввели режим повышенной готовности, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

Там ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время - с 20:00 до 10 утра.

Сотрудники полиции и охотники будут круглосуточно патрулировать села и прилегающие территории. К мониторингу передвижения диких животных привлечен Центр БПЛА и охотинспекторы.

"Минприроды выдало дополнительные лицензии на добычу медведя", - сказал Максимов.

У села Артыбаш медведь напал на палатку с туристами, утащил женщину в лес, она погибла, как сообщили местные СМИ. В управлении МЧС по Новосибирской области сказали, что погибшая работала в этом ведомстве.