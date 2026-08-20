В Новгородской области раненая медведица едва не растерзала охотника

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Новгородской области медведица, раненная охотником, едва не растерзала его, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении охотничьего хозяйства и рыболовства.

"Происшествие произошло на днях в Боровичском округе", - сказал собеседник агентства.

По словам охотника, он тяжело ранил на охоте молодую медведицу. Она на него напала и укусила за руку. Собаки атаковали медведицу и отвлекли, благодаря этому травмированному охотнику удалось вырваться.

Ранение медведицы оказалось смертельным.