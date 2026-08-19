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Двое мужчин пострадали в результате нападения медведя в Иркутской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Медведь напал на двух мужчин в лесу в Тайшетском округе Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону в среду.

Один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, у второго - травма ноги.

Инцидент произошел вечером 17 августа. На место выезжали полицейские, охотоведы, зверь не был обнаружен.

Главный госинспектор региональной службы по охране и использованию объектов животного мира в Тайшетском округе Алексей Магерчук сообщил "Интерфаксу", что мужчины находились в лесу, отправившись на кладбище в бывшую деревню, чтобы поправить захоронения своих родственников.

По словам госинспектора, причины нападения медведя на человека могут быть различными.

"Причины могут быть разные, это же биология медведя. Может быть они его напугали, неожиданно вышли на него, и он накинулся; возможно он раненый был, возможно он больной, возможно голодный. Здесь факторов может быть много", - сказал Магерчук.

Он добавил, что, как показывает практика и биология зверя, если медведь здоровый, сытый, он старается человека обходить стороной.

Иркутская область
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