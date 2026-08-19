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В Минсельхозе допустили отказ от закупки семян сахарной свеклы из недружественных стран

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз не исключает отказа от квотирования импорта семян сахарной свеклы из недружественных стран на фоне роста доли семян отечественной селекции этой сельхозкультуры, сказала глава ведомства Оксана Лут на Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле" в Казани.

"Учитывая, что по прошлому году мы неплохо поработали с семенами сахарной свеклы, думаю, что в этом году мы рассмотрим и не будем делать квоты на семена сахарной свеклы недружественной селекции - внутренние объемы закрывают собственные потребности", - заявила она.

По ее словам, в 2025 году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции достигла 24%.

"За последние четыре года скачок очень серьезный", - сказала она, напомнив, что для развития отечественной селекции государство в последние годы квотирует импорт семян из недружественных стран.

Квота на импорт семян в 2026 году составляет 15 тысяч тонн (18,3 тысячи тонн в 2024 году), в том числе семян сахарной свеклы - 1,9 тысячи тонн (2,7 тысячи тонн в 2025 году).

Минсельхоз Оксана Лут
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