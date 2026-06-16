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РФ в 2025 году снизила импорт семян в 1,5 раза до 19,7 тыс. т

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году импортировала 19,7 тыс. тонн семян сельхозрастений, что в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году (30,3 тыс. тонн). Об этом сообщается в презентации Россельхознадзора, представленной на расширенном заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию во вторник.

В 2023 году импорт семян составил 74,1 тыс. тонн, в 2022 году - 108,4 тыс. тонн. Таким образом, в 2025 году по сравнению с 2022 годом ввоз семян в РФ сократился в 5,5 раза.

АПК РФ в последние годы наращивает долю отечественных семян в производстве продукции растениеводства. По данным Минсельхоза, в 2025 году доля семян отечественной селекции составила 69,3% против 67,6% в 2024 году и 60,3% в 2022 году. В частности, доля отечественных семян сахарной свеклы в 2025 году выросла до 24,2% с 8,2% в 2024 году, рапса – до 67,8% с 33,8%, подсолнечника – до 58,8% с 43,9%, кукурузы – до 49,5% с 46%.

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности к 2030 году доля семян отечественной селекции в АПК РФ должна достичь 75%.

Ежегодно в государственный реестр сортов и гибридов сельхозрастений, допущенных к использованию, включаются порядка 500 новых отечественных сортов и гибридов, адаптированных к различным почвенно-климатическим условиям РФ.

Россельхознадзор Минсельхоз АПК
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