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С Мьянмой обсуждают сохранение мажоритарных долей за российскими компаниями в СП

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Одним из условий участия российских компаний в инвестиционных проектах на территории Мьянмы должно стать получение ими мажоритарных пакетов на период окупаемости. Как заявил на российско-мьянманском бизнес-форуме министр экономического развития РФ Максим Решетников, соответствующие переговоры сейчас ведутся с мьянманской стороной.

"Еще одна задача, которую ставит перед нами российский бизнес и по которой мы ведем переговоры, - это дать возможность российскому бизнесу инвестировать и сохранять мажоритарную долю в проекте на период окупаемости проекта. Это нужно для того, чтобы российские банки могли финансировать проекты в Мьянме и, соответственно, можно было привлекать не только собственный капитал бизнеса, но и долговое финансирование. Я уверен, что мы найдем взаимоприемлемое решение по данному вопросу", - сказал он.

Принятие такого решения важно в том числе в контексте планов России по участию в проекте развития свободной экономической зоны "Давэй" (СЭЗ предполагает строительство глубоководного порта, угольной электростанции и нефтеперерабатывающего завода), отметил Решетников.

"Благодаря ей (СЭЗ - ИФ) в Мьянме должен появиться мощный современный глубоководный порт, энергетическая инфраструктура в виде электроэнергостанции, проектируемая мощность на 660 МВт. Проектируем там в том числе и обсуждаем финансовую схему по строительству нефтеперерабатывающего завода. И там достаточно большой объём предусмотрен производственных складских площадей", - рассказал он.

Решетников отметил, что у России и Мьянмы уже есть пример успешной реализации совместного инвестпроекта - строительство завода по производству органических удобрений с участием фонда Росконгресса. "Стройка активно идет, рассчитываем, что уже в начале следующего года завод даст первую продукцию", - сообщил глава Минэкономразвития.

Минэкономразвития Максим Решетников Мьянма
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