Мишустин заявил о планах компаний РФ работать в специальной экономической зоне "Давэй" в Мьянме

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российский бизнес намерен подключиться к работе специальной экономической зоны "Давэй" в Мьянме, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.

"Особое внимание уделяем инвестиционной сфере. Российские компании намерены подключиться к работе специальной экономической зоны "Давэй" на территории Мьянмы", - сказал глава российского правительства.

По словам Мишустина, "этот масштабный проект позволит увеличить взаимный товарооборот и создать новые рабочие места, в том числе по линии малого и среднего бизнеса".