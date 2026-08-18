Минэнерго РФ и Мьянмы подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр электроэнергетики и энергетики Мьянмы Коу Коу Лвин подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики, нефти и газа. Документ, церемония подписания которого транслировалась по телеканалу "Россия-24", подписан в ходе визита президента Мьянмы Мина Аун Хлайна в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, меморандум направлен на развитие взаимодействия двух стран в энергетической сфере и создание условий для дальнейшего расширения практического сотрудничества.

По словам Цивилева, подписание меморандума создает основу для дальнейшего взаимодействия профильных ведомств и российских компаний с мьянманскими партнерами. "Мы готовы делиться компетенциями и опытом для реализации совместных энергетических проектов и укрепления энергетической безопасности Мьянмы", - отметил он.