В Курском приграничье от атаки БПЛА пострадал мужчина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Беловском районе в результате атаки БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В селе Малое Солдатское Беловского района в результате атаки БПЛА пострадал 65-летний местный житель. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, осколочные ранения", - написал губернатор в Мах.

Пострадавшему оказана первая помощь, его готовят к перевозке в Курскую областную больницу.