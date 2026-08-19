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В Курском приграничье от атаки БПЛА пострадал мужчина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Беловском районе в результате атаки БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В селе Малое Солдатское Беловского района в результате атаки БПЛА пострадал 65-летний местный житель. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, осколочные ранения", - написал губернатор в Мах.

Пострадавшему оказана первая помощь, его готовят к перевозке в Курскую областную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2026 года Военная операция на Украине
Беловский район Курская область Малое Солдатское Александр Хинштейн
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