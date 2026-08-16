Один человек погиб, один ранен из-за атаки ВСУ в Курской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вследствие удара украинского дрона по автомобилю в селе Будки Курской области погибла женщина, пострадал мужчина, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"К огромной скорби, женщина-пассажир погибла на месте. Сейчас ее личность устанавливается. Водитель автомобиля получил ранения", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.