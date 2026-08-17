Мужчина погиб, спасая брата-инвалида после атаки БПЛА в Курской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб, спасая родственника на пожаре, возникшем после атаки беспилотника на дом в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня в посёлке Велье Рыльского района вражеский беспилотник атаковал дом, в котором жил мужчина-инвалид. Из-за удара начался пожар. Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат. Вместе с соседями ему удалось вытащить мужчину через окно, сам он вернулся в горящий дом и, к сожалению, не выбрался", - написал глава региона в своем канале в Мах в понедельник.

Погибшему было 69 лет, добавил Хинштейн.