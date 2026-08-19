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Школьник из Воронежа получил 7,5 лет колонии за госизмену и диверсию

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима 18-летнего школьника из Воронежа, признав его виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и диверсии, сообщила пресс-служба суда.

Суд также постановил конфисковать у осужденного 97 333 рубля в доход федерального бюджета.

Суд установил, что в декабре 2024 года молодой человек через мессенджер установил связь с представителями украинских спецслужб и запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус", после чего был вовлечен в ее деятельность. С декабря 2024 года по май 2025 года он выполнял поступавшие от организаторов задания. В частности, в феврале 2025 года он фотографировал и снимал на видео территорию у электрической подстанции в Воронеже и передавал материалы представителям организации.

В марте он выявил находившийся на отстойном пути станции "Воронеж-Курский" снегоуборочный поезд. По указанию кураторов подсудимый сделал зажигательную смесь и 6 марта совершил поджог поезда, повредив его. Ущерб составил 1 610 рублей 87 копеек, за поджог он получил 89 333 рубля.

Кроме того, в апреле и мае 2025 года молодой человек собирал сведения о транспортных средствах военнослужащих, фотографировал объекты и передавал полученные материалы представителям указанной организации. За выполнение заданий ему перечислили еще 8 тысяч рублей.

В суде он вину признал полностью и раскаялся. Он пояснил, что ему было известно о проведении СВО и объявленной частичной мобилизации. В настоящее время, по его словам, он осознал цели проведения СВО и поддерживает их.

Школьнику вменили статью 275 УК (государственная измена), часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), статью 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и пункт "а" части 2 статьи 281 УК (диверсия, совершенная организованной группой).

Воронеж Второй Западный окружной военный суд
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