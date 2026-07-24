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Партии "Яблоко" отказали в регистрации списка на выборах в парламент Петербурга

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) отказала партии "Яблоко" в регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент, сообщил председатель избиркома Максим Мейксин.

Решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва, выдвинутого (партией "Яблоко") по единому избирательному округу в связи с непредставлением первого финансового отчета избирательного объединения", - написал Мейксин в социальных сетях.

Комиссия сочла, что ряд документов партии был оформлен с нарушениями, поступивший в горизбирком первый финансовый отчет - юридически ничтожен, в связи с чем "формально считается не представленным".

Партия выразила несогласие с решением СПбИК.

В составе списка "Яблоко" намеревалось выдвинуть 62 человека, общегородскую часть возглавил депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов.

На том же заседании СПбИК было принято решение о регистрации партийных списков КПРФ, "Справедливой России", "Новых людей". Ранее также были зарегистрированы списки партий "Единая Россия" и "Зеленые".

Как сообщалось, Анисимов получил вакантный мандат депутата Заксобрания Петербурга в мае в результате сложения полномочий руководителя фракции "Яблоко" Александра Шишлова, который объяснял свой поступок тем, что лишился права участвовать в предстоящих сентябрьских выборах в связи с решением суда.

Выборы в парламент Петербурга восьмого созыва состоятся 20 сентября.

Пятьдесят депутатов Заксобрания Петербурга избираются по смешанной системе: 25 - по одномандатным округам, 25 - по партийным спискам.

Яблоко Петербург
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