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Суд в Екатеринбурге снял "Яблоко" с выборов в свердловское Заксобрание

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд удовлетворил иск об отмене регистрации регионального списка кандидатов от "Яблока" на выборах в Заксобрание региона, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд решил административное исковое заявление регионального отделения ЛДПР об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением "Яблоко" по единому избирательному округу, удовлетворить. Отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением (...) "Яблоко", - сказал судья.

Представитель "Яблока" Ярослав Щербаков сообщил журналистам, что в партии намерены обжаловать решение суда.

Изначально представители "Яблока" просили перенести заседание на другую дату или в Москву, но суд не поддержал их.

Региональное отделение ЛДПР подало в Свердловский областной суд иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборах в Законодательное собрание региона. Претензии ЛДПР касались нарушения авторского права при агитации, использования для продвижения запрещенных в РФ соцсетей и иностранного финансирования. Представители "Яблока" оспорили данные тезисы.

ЛДПР Яблоко Свердловская область
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