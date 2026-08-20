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В Брянской области за сутки уничтожили 307 беспилотников

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 307 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в Мах в четверг.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2026 года Военная операция на Украине
Егор Ковальчук Брянская область
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